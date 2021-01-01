

إيلون ماسك يبيع مجموعة من أسهمه في تسلا بـ10 مليارات دولار إيلون ماسك يبيع مجموعة من أسهمه في تسلا بـ10 مليارات دولار

باع أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، مجموعة جديدة من أسهم شركة تسلا Tesla، لصناعة السيارات الكهربائية بقيمة تجاوزت المليار دولار، أمس الخميس.



وبحسب ما ذكره موقع "nypost"، يبلغ إجمالى قيمة الأسهم التي باعها ماسك خلال الشهر الماضي أكثر من 10 مليارات دولار، ليرتفع بذلك 10.1 مليون سهم من أسهم يمتلكها في شركة تسلا.



إيلون ماسك مجموعة من أسهمه في تسلا تقدر بـ10 مليار دولار

وتأتي عملية البيع الجديدة بعد أن قام إيلون ماسك، الذي تقدر قيمة ثروته بنحو 284 مليار دولار، بمشاركة تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر في نوفمبر المنصرم، أنه يعتزم بيع 10 في المائة من أسهمه في شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بحلول نهاية العام الجاري.

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ومن المحتمل أن تكون المبيعات جزءًا من خطة إيلون ماسك لتغطية فاتورة ضرائب فدرالية ضخمة تبلغ حوالي 11 مليار دولار، تسبب بها الملياردير الأمريكي.وانخفض سعر سهم شركة تسلا Tesla بنسبة 10.7 في المائة خلال الشهر الماضي، حيث قال بعض المستثمرين إن مبيعات ماسك تضغط على الأسهم المرتفعة للشركة، والتي تعد المفضلة لدى مستثمري التجزئة ولا تزال مرتفعة بنسبة 50 في المائة تقريبا منذ بداية عام 2021وقال ماسك يوم الخميس الماضي، إنه يخطط لممارسة خيارات تسمح له بشراء 2.1 مليون سهم إضافي في Tesla.إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، لمح إلى أن شركة SpaceX تواجه شركته خطرا حقيقيا بالإفلاس إذا لم تتمكن من تحقيق معدل رحلات محددة على متن المركبة الفضائية.