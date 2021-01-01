إيلون ماسك يبيع مجموعة من أسهمه في تسلا بـ10 مليارات دولار

باع أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، مجموعة جديدة من أسهم شركة تسلا Tesla، لصناعة السيارات الكهربائية بقيمة تجاوزت المليار دولار، أمس الخميس.
وبحسب ما ذكره موقع "nypost"، يبلغ إجمالى قيمة الأسهم التي باعها ماسك خلال الشهر الماضي أكثر من 10 مليارات دولار، ليرتفع بذلك 10.1 مليون سهم من أسهم يمتلكها في شركة تسلا.
إيلون ماسك مجموعة من أسهمه في تسلا تقدر بـ10 مليار دولار
وتأتي عملية البيع الجديدة بعد أن قام إيلون ماسك، الذي تقدر قيمة ثروته بنحو 284 مليار دولار، بمشاركة تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر في نوفمبر المنصرم، أنه يعتزم بيع 10 في المائة من أسهمه في شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بحلول نهاية العام الجاري.
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