

ميزة جديدة ببحث جوجل تسهل العثور على الطبيب المناسب ميزة جديدة ببحث جوجل تسهل العثور على الطبيب المناسب

أعلنت شركة جوجل Google، عن ميزة جديدة تسمح لمستخدميها من الأطباء بإدراج اللغات التي يمكنهم التحدث بها، كجزء من الجهود الشركة الأمريكية لتوسيع المعلومات الصحية التي تقدمها.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تسهل ميزة بحث جوجل الجديدة، على الأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى غير اللغة الإنجليزية من التنقل في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، نظرا لأنهم يعانون من مخاطر النتائج الطبية السيئة لصعوبة التواصل مع مقدمي الخدمات الطبية.



ميزة جديدة ببحث جوجل تسهل العثور على الطبيب المناسب



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ولفتت جوجل في عبر مدونتها، الانتباه إلى الميزات الأخرى المضافة مؤخرًا والتي تعالج التحديات التي يواجهها المرضى مع النظام الصحي، والتي تم تكثيفها خلال الأشهر القليلة الماضية.د يكون التنقل في نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة أمرًا صعبًا للغاية. نتيجة لذلك فلا عجب أن يلجأ ثلاثة من كل أربعة أشخاص إلى الإنترنت أولاً في بحثهم عن المعلومات الصحية.ويحصلون على رعاية أفضل عندما يتاح لهم الوصول إلى مترجمين مدربين أو عند رؤيتهم من قبل مقدمي خدمات يتحدثون لغاتهم الأصلية.وتوفر ميزة جوجل الجديدة معلومات صحية موثوقة، بالإضافة إلى الموارد والأدوات ذات الصلة عبر محرك بحث جوجل، كما يستطيع الأشخاص العثور على طبيب يقبل تأمينهم من قبل مقدمي الخدمات المدرجة في البحث.وتنضم التحديثات إلى مجموعة من الميزات الأخرى، التي توفرها جوجل لمقدمي الرعاية الصحية. بما في ذلك القدرة على إضافة روابط إلى المواقع حيث يمكن للمرضى تحديد المواعيد، وإدراج الحالات الصحية التي يعالجها المكتب، وملاحظة ما إذا كان الموقع يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة.