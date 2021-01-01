كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفها الذكي الجديد Oppo Reno7 SE 5G، والذي يعد أرخص إصدارات سلسلة أوبو رينو 7 متوسطة المواصفات، وهو سيطرح للبيع في السواق يوم 17 ديسمبر المقبل، مع ميزات قوية ومميزة من أهمها البطارية القوية والتى تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.
سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno7 SE 5G
وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني المتخصص، صممت أوبو هاتف Reno7 SE 5G، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، وتقنية HDR، تمتاز بقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.
ولعشاق التصوير، جاء هاتف أوبو Reno7 SE 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي من نوع IMX581، وبدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو وبيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.
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التعليقات على شاشة كبيرة وتصميم أفضل.. Reno7 SE 5G الجديد أرخص هواتف أوبو رينو 7
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