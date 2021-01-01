

Redmi Note 11T 5G.. أحدث هواتف شاومي بمواصفات ممتازة وسعر منافس Redmi Note 11T 5G.. أحدث هواتف شاومي بمواصفات ممتازة وسعر منافس

كشفت شركة شاومي عن مواصفات و سعر Redmi Note 11T 5G، والذي جاء حاملا إمكانيات قوية ومميزات جيدة، من بينها قدرات تصويرية فائقة، كما تمتاز مواصفات Redmi Note 11T 5G، بمعالج قوى يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



مواصفات و سعر هاتف شاومي Redmi Note 11T 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتى هاتف شاومي Redmi Note 11T 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض+ 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3، تحتوي على قارئ بصمات الأصابح مدمج أسفل الشاشة.



وجاء هاتف شاومي Redmi Note 11T 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مجال رؤية 119 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 16 ميجابكسل.

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ويحزم هاتف شاومي Redmi Note 11T 5G، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن USB-C، ويمتاز الهاتف بمكبرات صوت استريو مزدوجة ومقبس صوت 3.5 ملميتر، ويدعم بطاقة SIM المزدوجة ، واتصال Wi-Fi 6 و تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1 و تقنية GPS .وزودت شاومي هاتف Redmi Note 11T 5G، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 810 ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة MIUI 12.5 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويباع هاتف شاومي Redmi Note 11T 5G، مقابل سعر 226 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 560 جنيه مصرى).