كشفت شركة شاومي عن مواصفات و سعر Redmi Note 11T 5G، والذي جاء حاملا إمكانيات قوية ومميزات جيدة، من بينها قدرات تصويرية فائقة، كما تمتاز مواصفات Redmi Note 11T 5G، بمعالج قوى يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
مواصفات و سعر هاتف شاومي Redmi Note 11T 5G
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتى هاتف شاومي Redmi Note 11T 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض+ 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3، تحتوي على قارئ بصمات الأصابح مدمج أسفل الشاشة.
وجاء هاتف شاومي Redmi Note 11T 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مجال رؤية 119 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 16 ميجابكسل.
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التعليقات على Redmi Note 11T 5G.. أحدث هواتف شاومي بمواصفات ممتازة وسعر منافس
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