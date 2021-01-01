

تحديد موعد إطلاق هاتف "هواوي" القابل للطي تحديد موعد إطلاق هاتف "هواوي" القابل للطي

ذكرت أحدث التسريبات إلى أن شركة هواوي Huawei، تستعد لإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الجديد Mate V، يوم 23 ديسمبر المقبل ضمن حدث الشركة القادم.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف أحد المسربين على موقع ويبو Weibo الصيني، عن أن هاتف Mate V سيكون أبرز المنتجات التي ستعلن عنها شركة هواوي في 23 ديسمبر الجاري، إلى جانب مجموعة من الأجهزة مثل تلفاز ذكي وكمبيوتر محمول، وسوار Fit Mini الذكي.



تحديد موعد إطلاق هاتف هواوي القابل للطي

قد يعجبك أيضا...

ومما يدعم صحة الشائعات حول تاريخ إطلاق Mate V، هو إعلان تشويقي مسرب من شركة هواوي، والذي يظهر أنه هاتف فليب القابل للطي، وتتعهد الشركة الصينية بالإعلان عنه أواخر ديسبمر الجاري.ويشير تقرير سابق، يستند إلى براءة اختراع قدمتها شركة هواوي في عام 2020، إلى أن هاتف Huawei Mate V سوف يأتي بتصميمًا مفصليًا محسّنًا جديدًا، مع أنبوب حرارة مرن مصمم للهواتف الذكية القابلة للطي، سوف يمتد عبر الجهاز بالكامل.وفي وقت سابق، قالت شركة Zhaoli Technology الصينية، أنها بدأت تصنيع فواصل الشاشة الخاصة بجيل جديد من الهواتف القابلة للطي لأحد عملاءها، ولكن بعض مراقبوا الصناعة أكدوا أنها يتم تصنيعها لصالح "هواوي"، وأشاروا إلى أن المفصل تم تصنيعه بتكلفه أرخص.الجدير بالذكر أن شركة هواوي أعلنت من خلال حدثا إعلانيا كبيرا اقامته مؤخرا في الصين، عن إطلاق إصدار جديد من هاتفها القابل للطي Mate X2 الذي ينطلق بثلاثة من ألوان رائعة هي الأحمر والأسود والأبيض مع خلفية مصنوعة من الجلد، والذي يتوفر مقابل سعر حوالى 3090 دولار أمريكي (أي ما يعادل 48 ألف و600 جنيه مصري).