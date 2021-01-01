Qualcomm تعلن عن منصة ألعاب مميزة لمحبي أنظمة أندرويد

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Qualcomm تعلن عن منصة ألعاب مميزة لمحبي أنظمة أندرويد

كشفت Qualcomm خلال حدثها التقني الأخير عن منصة ألعاب محمولة مميزة جدا ستنافس من خلالها منصات Nintendo Switch الشهيرة.

وتتميز منصة Snapdragon G3x Gen 1 الجديدة بقدرتها على التعامل مع الألعاب المصممة للعمل مع أنظمة اندرويد، لكنها توفر قدرات مميزة للتعامل مع الألعاب الحديثة بفضل معالجات G3x الجديدة التي حصلت عليها، وبفضل معالجات الرسوميات المتطورة من نوع Adreno.

وتتيح هذه المنصة للمستخدم تشغيل الألعاب مباشرة عبر شاشة OLED بمقاس 6.65 بوصة ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، كما توفر إمكانيات بث الألعاب إلى أجهزة الكمبيوتر، أو اللعب عبر الخدمات السحابية.

وجهزتها Qualcomm بقبضات تحكم مميزة مدروسة لتسهيل التحكم بالألعاب بطريقة سلسة، فضلا عن ميزات Snapdragon Sound لتحسين ميزات الصوت، وصممتها لتكون قادرة على الاقتران لاسلكيا مع الأجهزة والحواسب، وزوتها بقدرات على الاتصال مع شبكات Wi-Fi 6 و Wi-Fi 6 وشبكات 5G.

المصدر: روسيا اليوم

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