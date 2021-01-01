بدأت موتورولا بطرح هاتفها الجديد Moto G51 5G الذي صنف من بين أكثر الهواتف المنافسة العاملة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.
وحصل هذا الهاتف على هيكل أنيق التصميم بأبعاد (170.5/76.5/9.1) ملم، وزنه 208 غ، ومجهز بشاشة Moto G51 5G بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها ( 2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا.
ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
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التعليقات على موتورولا تدخل عالم 5G بقوة عبر هاتف مميز
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