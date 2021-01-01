

دراسة تجيب.. هل تشعر بأنك أكبر سنا وأكثر تعبا من جيلك؟ دراسة تجيب.. هل تشعر بأنك أكبر سنا وأكثر تعبا من جيلك؟

الشعور بالشيخوخة والتعب، في سن مبكرة، ظاهرة تجتاح سكان العالم اليوم، والسبب كشفته جامعة إيكزتر البريطانية في دراسة جديدة.



ووفقا للمؤلفة الرئيسية للدراسة، سيرينا ساباتيني، فإن سوء نوعية النوم مرتبط بالشعور بالشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح الأشخاص الذين لا ينامون جيدا أكثر عرضة للمشاكل الصحية.



ووفقا لموقع "هيلث لاين"، قامت الدراسة البريطانية باختبار 4482 شخصا تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر.

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واكتشفت الدراسة أن الأشخاص الذين صنفوا نوعية النوم بأنه "سيء"، يشعرون بأنهم أكبر سنا من عمرهم الحقيقي، كما أنهم لا يحبون الطريقة التي يشيخون بها.ويقول الخبراء إن النوم السيئ لا يجعلك تشعر بمزيد من السلبية تجاه الشيخوخة فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضا آثار حقيقية على صحتك.وأوضح كريستيانو غوارانا، الأستاذ المساعد في الإدارة وريادة الأعمال في كلية كيلي للأعمال بجامعة إنديانا، أن قلة النوم يمكن أن يجعل التفكير أكثر صعوبة.وقال غوارانا: "يعاني الأفراد المحرومون من النوم من ثغرات في الانتباه، واتخاذ خيارات سيئة، والانخراط في سلوك غير أخلاقي، وسيئون في تنظيم المشاعر السلبية والسيطرة عليها".وخلص إلى القول: "بشكل أساسي، عندما لا يحصل الأفراد على قسط كاف من النوم، فإنهم يكونون أقل استعدادا لمعالجة المعلومات القادمة للدماغ".