

نيسان ألتيما 2023 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها نيسان ألتيما 2023 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

المربع نت – مضى عامان فقط على انطلاق الجيل السادس الحالي لنيسان ألتيما، وبدأت العلامة بالفعل بالتجهيز لتحديثات منتصف العمر للتصميم والتقنيات مع ظهور نسخة الفيس ليفت مؤخراً أثناء اختبارها.



وتأتي السيارة بتمويهات في المقدمة، ما يشير لتركيز التحديثات هناك، غالباً مقدمة جديدة أكثر جراءة، بمصابيح أمامية جديدة وشبك مختلف ومصد محدث.



من المتوقع استمرار محركات ألتيما الحالية بدون تغييرات، والتي تشمل محرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 188 حصان، وآخر 4 سلندر تيربو بقوة 248 حصان.

وستتوفر ألتيما 2023 فيس ليفت بعدد واسع من أنظمة السلامة القياسية المتطورة، مع توقعات بتدشين السيارة في منتصف العام القادم قبل طرحها في الأسواق في نهاية 2022.



