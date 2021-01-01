لامبورجيني تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة لأطلاق طراز أوروس

تحتفل شركة لامبورجيني الإيطالية المتخصصة في تصنيع وإنتاج السيارات الخارقة، بالذكرى السنوية الرابعة لبدء إنتاج طراز أوروس في مثل هذا اليوم 4 ديسمبر 2017، والذي ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات SUV، وكانت أول سيارة من نوعها تنتجها لامبورجيني ولكنها نجحت خلال فترة قصيرة في احتلال المرتبة الأولى في مبيعات الشركة الإيطالية.
وانطلقت لامبورجيني أوروس بصحبة أفينتادور وهوركان لترسج مفهوماً جديداً من السيارات الفاخرة التي تقدم أبهراً بصرياً بفضل تصميمها ومواصفاتها الداخلية، وتسميها لامبورجيني Super SUV، والتي أصبحت واحده من أبرز فرسان أسطول سيارات الثور الهائج.
ارتفعت نسبة مبيعات لامبورجيني ارتفاعا غير مسبوق في تاريخ العلامة التجارية، بفضل سيارة أوروس حيث حققت نسبة المبيعات نمواً بمقدار 40%، حيث بلغ مليار وتسع ملايين يورو الى مليار و415 مليار يورو في عام 2018، وفي عام 2019 بلغت مليار و800 مليون يورو، ومليار و600 مليون يورو في عام 2020 والذي شهد انخفاض في نسبة المبيعات بسبب جائحة كوفيد 19.
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