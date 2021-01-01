تحتل السيارات المعدلة مكانة مميزة لدى محبي وعشاق السرعة والقوة حول العالم، بسبب التجهيزات القوية و المميزة التي تحصل عليها، حيث ظهرت العديد من شركات التعديل على السيارات خلال الفترة الاخيرة، بل وأصبحت تلك الشركات تمتلك شعبية كبيرة حول العالم بسبب ترقيات الاداء والسرعة بالاضافة إلى بعض اللمسات الاخرى سواء كانت داخلية او خارجية.
تمتلك سيارة أودي RS6 أفانت المعدلة شعبية كبيرة حول العالم بفضل إمكانياتها المميزة التي حصلت عليها مؤخراً، حيث كانت تستمد قوتها في الماضي من محرك V8 مزود بشاحن تيربو مزدوج بشعة 4000 سي سي يولد قوة تصل الى 592 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر، مما يجعلها واحده من أسرع السيارات العائلية الموجودة في العالم.
ولكن بطبيعة الحال يبحث الناس دائما البحث عن الأفضل والأقوى، وكان مالك سيارة أودي RS6 أفانت واحداً منهم، حيث قام بإجراء تعديلات جريئة ومميزة جعلت من السيارات واحده من أقوى السيارات العائلية المعدلة، ويرجع الفضل في ذلك للتعديلات الميكانيكية المذهلة التي حصلت عليها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد|أودي RS6 أفانت .. تتحول من سيارة عائلية إلى خارقة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق