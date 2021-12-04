استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 4- 12-2021، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.
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التعليقات على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-12-2021 .. فيديو
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