سعر اليورو اليوم الجمعة 3-12-2021 أمام الجنيه المصرى

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سعر اليورو اليوم الجمعة 3-12-2021 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 3-12-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنك الأهلى سعر 17.68 جنيه للشراء، و 17.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.87 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.74 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.74 جنيه للشراء.

17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.68 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.68 جنيه للشراء.

17.84 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.69 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.70 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.70 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.74 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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