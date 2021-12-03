استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 3-12-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنك الأهلى سعر 17.68 جنيه للشراء، و 17.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.87 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.74 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.74 جنيه للشراء.
17.88 جنيه للبيع.
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