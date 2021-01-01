

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالعسل.. سهلة وتمنحك إشراقة سريعة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالعسل.. سهلة وتمنحك إشراقة سريعة

يساعد العسل فى ترطيب البشرة وعلاج آثار التعرض لأشعة الشمس، كما يعمل على تفتيح وتنظيف البشرة كما يحتوى العسل على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، لذلك يغذى البشرة ويساعد على إشراقها ويساعد أيضًا فى علاج المشاكل الجلدية الشائعة مثل حب الشباب والبثور والندبات مما يساعد في الحصول على بشرة نضرة، ويمكن تفتيح البشرة باستخدام العسل ومكونات طبيعية أخرى مثل الليمون والحمص المطحون وكذلك ماء الورد، والحليب وغيرها من المكونات المختلفة، التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة في المنزل والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "beautifulhameshablog".





وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالعسل: وصفة عصير الليمون والعسل

يجب تحضير عصير ليمون وعسل صافى وزيت طبيعي"اختيارى"، وتحضير ملعقة كبيرة من العسل الخام مع إضافة ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج ومزج المكونات مع إضافة بضع قطرات من أي زيت طبيعى حسب الإختيار، وغمس فرشاة أسنان في المزيج لوضع المزيج على الوجه، مع تجنب منطقة العين، وترك المزيد لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية.



الحمص المطحون والعسل لتفتيح البشرة

حضرى القليل من الحمص المطحون والعسل الصافي وكذلك ماء الورد، أضيفى المكونات على بعضها ثم ضعى المزيج على الوجه، واتركيه حتى يجف، ثم يغسل الوجه بالماء الدافىء، ويفضل تطبيق الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

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الحليب والعسل لتفتيح البشرةقومى بتحضير حليب خام وعسل، بكميات متساوية في وعاء، مع التقليب، وتدليك الوجه والرقبة بالخليط وتركهما على الجلد لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة قبل غسلهما بالماء العذب، مع تكرار الوصفة يومياً للحصول على بشرة فاتحة.