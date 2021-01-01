تناقلت وسائل الإعلام أن الفتاة البلغارية صاحبة الشفتين الأغلظ في العالم، تستعد لحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز".
وأنفقت أندريا إيفانوفا من صوفيا البالغة من العمر 24 عاما خمسة آلاف جنيه على خدمات التجميل.
وعشية عيد الميلاد القادم، ستزور العيادة للمرة السابعة والعشرين لتكبير شفتيها مرة أخرى.
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التعليقات على صاحبة "أغلظ شفتين في العالم" تحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز"
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