صاحبة "أغلظ شفتين في العالم" تحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز"

آخر الأخباراخبار منوعة › صاحبة "أغلظ شفتين في العالم" تحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز"

صورة الخبر: صاحبة "أغلظ شفتين في العالم" تحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز"
صاحبة "أغلظ شفتين في العالم" تحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز"

تناقلت وسائل الإعلام أن الفتاة البلغارية صاحبة الشفتين الأغلظ في العالم، تستعد لحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز".

وأنفقت أندريا إيفانوفا من صوفيا البالغة من العمر 24 عاما خمسة آلاف جنيه على خدمات التجميل.

وعشية عيد الميلاد القادم، ستزور العيادة للمرة السابعة والعشرين لتكبير شفتيها مرة أخرى.

وبعد ذلك، تخطط للخضوع لسلسلة من العمليات التجميلية، حيث ستأخذ عظام وجنتيها وذقنها وفكها شكلا يمنحها ملامح وجه دمية "براتز".

وبدأت أندريا إيفانوفا عملياتها عام 2018 وكانت تحقن بانتظام مادة مالئة في شفتيها وخضعت لعملية لتكبير النهدين.

صورة الخبر: صاحبة "أغلظ شفتين في العالم" تحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز"

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صاحبة "أغلظ شفتين في العالم" تحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76214

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager