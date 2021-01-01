شبيهة كيت ميدلتون تحولت من نادلة إلى "ممثلة" والأميرة "وش الخير عليها"

يشعر البعض بالسعادة والفخر عندما يلاحظ من حوله إنه يشبه فنان سواء مطرب أو ممثل، حتى إن بعضهم يتجه لارتداء نفس الملابس التي يرتديها الفنان الذى يشبهه ويحاول حتى تقليده في حديثه وطريقة سيره أيضًا، لكن ماذا يفعل إذا اكتشف إنه يشبه أمير، هذا ما حدث مع هايدي أجان، البالغة من العمر 40 عامًا، وأم لطفلين، وتعيش في مقاطعة نورثهامبتونشاير بإنجلترا والتي اكتشفت إنها تشبه الأميرة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، وزوجة الأمير ويليام، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
شبيهة كيت تعامل باحترام من الآخرين
قالت شبيهة كيت ميدلتون، بأنها تعامل باحترام واهتمام من الآخرين، خلال تجولها بالمحلات التجارية المختلفة، لاعتقادهم بأنها كيت، كما كشفت خلال حديثها بأنها تحرص على شراء الملابس من المحلات التجارية التي تشترى منها الأميرة حتى تشبهها في ملابسها.
استغلت هايدي البالغة من العمر 40 عامًا، الشبه الذين بينها وبين دوقة كامبريدج بتجسيد دورها في الأعمال الدرامية التي تنتجها وكالة سوزان سكوت لوكاليكس التي تتخذ من لندن مقراً لها، وتركت عملها كنادلة بأحد المطاعم، لتجسيد دور كيت في الأعمال الدرامية، التي تتحدث عن العائلة الملكية.
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