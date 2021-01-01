

هذا موقف مصر.. العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس صباح الغد هذا موقف مصر.. العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس صباح الغد

أعلنت وكالة ناسا الفضائية، أن كسوف كلي للشمس، وهو الوحيد هذا العام، سيحدث صباح غد، مما يؤدي إلى إغراق أجزاء من القارة القطبية الجنوبية في الظلام الدامس لمدة دقيقتين.



وحسب ما نقلته «ديلي ميل»، سيحجب القمر أشعة الشمس إلى أقصى حد له بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش (09:33 بتوقيت القاهرة)، وهذا ما سيحدث بالقرب من حافة رون الجليد في القارة القطبية الجنوبية.



هذا، وسيوفر الكسوف فترة راحة قصيرة من يوم الصيف الطويل، الذي تشهده القارة القطبية الجنوبية منذ أكتوبر، فلن تغرب الشمس هناك مرة أخرى حتى أبريل المقبل وفق المنقول.

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وسيحدث هذا الكسوف كذلك في مناطق أخرى في نصف الكرة الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من أستراليا وتشيلي ونيوزيلندا، لكنهم سيشهدونها جزئيًا، وهو ما يعني أن مصر لن تشهد هذه الظاهرة.ووفق المنشور، لن يحدث الكسوف الكلي القادم للشمس حتى 8 أبريل 2024. لكن على عكس حدث الغد، ستكون الظاهرة مرئية على نطاق واسع في أجزاء من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.وبالنسبة لأوروبا، فمن غير المتوقع حدوث كسوف كلي للشمس خلال هذا القرن.من جهتها، أوضحت وكالة ناسا أن الكسوف الكلي للشمس من المحتمل ألا يتم مشاهدته بالكامل: «في بعض الأماكن، بينما لن يتمكن المشاهدون من رؤية الكسوف الكلي للشمس، فإنهم سيشهدون بدلاً من ذلك كسوفًا جزئيًا للشمس».وتابعت: «يحدث هذا عندما لا تصطف الشمس والقمر والأرض تمامًا. ستبدو الشمس وكأن لها ظل غامق على جزء فقط من سطحها، ويتأثر ضوء النهار فقط عندما يكون أكثر من 80% من سطح الشمس محجوبًا».وأردفت الوكالة: «المشاهدون في أجزاء من سانت هيلانة وناميبيا وليسوتو وجنوب إفريقيا وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش وجزر كروزيت وجزر فوكلاند وتشيلي ونيوزيلندا وأستراليا سيشهدون كسوفًا جزئيًا للشمس في الغد».وعن أستراليا قالت: «بالنسبة إلى المتفرجين هناك، ستستمتع هوبارت بأكبر كسوف – ولكن على الأكثر سيتم حجب 11% فقط من مساحة الشمس. أما في ملبورن، سينخفض ​​هذا الرقم إلى 2% فقط. بينما في كانبرا ستكون الظاهرة بالكاد مرئية نظرًا لأن الشمس ستعبر الأفق في وقت حدوث أقصى كسوف».لكن ستشهد الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا عرضًا طفيفًا مشابهًا حسب ناسا، مع حجب 4% فقط من الشمس للمراقبين في إنفيركارجيل، و0.7% شمالًا في كوينزتاون.في المقابل، حذرت وكالة ناسا من أنه بالنسبة للعديد من هذه المواقع، سيحدث الكسوف الجزئي في وقت قريب من شروق الشمس أو غروبها.ووفقًا لذلك، سيحتاج المشاهدون الراغبون في مراقبة الحدث، إلى الحصول على رؤية واضحة للأفق حتى يتمكنوا من رؤية الكسوف فعليًا.