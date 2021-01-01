

فهد يهاجم إحدى المدارس في الهند | فيديو فهد يهاجم إحدى المدارس في الهند | فيديو

في حادث مروع؛ قام فهد بالهجوم على إحدى المدارس المتواجدة في شمال الهند، وأدى ذلك إلى اصابة شخص ونقل على إثر ذلك للمستشفى.



وأوضحت السلطات في ولاية أوتار براديش الموجودة في شمال الهند بأن الفهد دخل كلية "تشودري نيهال سينج إنتر" في أليجاره قبل حوالي 30 دقيقة من التجمع الصباحي يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحسب موقع تايمز أوف إنديا.



وقال الطالب المصاب: «إنه رأى الفهد عندما دخل الفصل، وفي اللحظة التي ابتعدت فيها قام الحيوان بمهاجمتي وعضني في ذراعي وظهري»، وذلك بحسب قناة "ndtv" الهندية.

قد يعجبك أيضا...

وقام المسئولون بحبس الفهد داخل أحد الفصول الفارغة، وقامت إدارة المدرسة بإرسال الطالب المصاب إلى المستشفى للعلاج.يذكر أن سبق وهاجم نمر إحدى القرى الهندية في عام ٢٠١٦، وهاجم النمر أحد الأشخاص العاملين بمدرسة بولاية كاراناتاكا جنوب الهند، والحيون كان من فصيلة الثدييات، وهاجم عاملا قرب بركة السباحة داخل إحدى المدارس الواقعة على بعد خمسة وعشرين كيلومترا من عاصمة الولاية بينجالورا في منقطة كوندالاهالي، والهجوم الشرس أرعب موظفي الغابات البرية مما شجع الشرطة المحلية لشن عملية واسعة للإمساك بالنمر، بعدما هاجم أربعة أشخاص وذلك وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.وسبق وأصاب فهد في الهند خمسة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ عاما واحدا، جراء هجوم فهد ضال في منطقة سكنية في إندور بولاية ماديا براديش بالهند.وتوغل الفهد في ليمبودي والمناطق المحيطة بها، بعد أن أتى من غابة قريبة، وهاجم خمسة أشخاص، وهم طفلة صغيرة، وامرأة تبلغ من العمر 30 عاما، وموظف في كل من حديقة الحيوان وإدارة الغابات، وحارس، وفق ما أشار إليه المسؤولين لـوكالة "NDTV".