السعودية تعلن شروطا جديدة لدخول المملكة بدءا من فبراير



السعودية تعلن شروطا جديدة لدخول المملكة السعودية تعلن شروطا جديدة لدخول المملكة



أعلنت السلطات السعودية بدء تطبيق إجراء فرض الجرعات المعززة بداية من فبراير المقبل على كل من تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل 6 أشهر.





الداخلية السعودية

وأكدت الداخلية السعودية أن كل من أمضى 6 أشهر فأكثر على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ولم يتلقى الجرعات المعززة لا يمكنه دخوله الأماكن العامة.





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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فما فوق.وقال المصدر إنه بدءا من مطلع فبراير القادم، سيكون ظهور حالة "محصن" شرطا للآتي:1. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.2. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.3. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.4. ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.وزارة الحج والعمرة السعوديةوكانت أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، تحذيرا للراغبين بأداء مناسك العمرة من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين.وحثت وزارة الحج السعودية، المواطنين والمقيمين والزائرين من الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو معرف يدعي تنظيم خدمات العمرة.شركات العمرةوأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت حالات فردية لمنظمين عمرة غير مصرّحين ينشرون إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أمس، عدم السماح بأداء العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أقل من 18 عامًا.وأوضحت، أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عامًا وما فوق وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة.فئات محرومةووفق الوزارة، فإن من ضمن الفئات التي لا يُسمح لها بالسفر وأداء العمرة، المواطنين غير الملقحين والممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، كونه شرطًا أساسيًا من شروط السفر وأداء مناسك العمرة.وأضافت أن مدة الإقامة داخل المملكة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية، 30 يومًا، مشيرة إلى أن اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، تنص على اشتراط التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، إذ إن المحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي.اللقاحات المعتمدةوأشارت الوزارة، إلى أن المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية، ليتوجهوا مباشرة بعد ذلك لأداء مناسك العمرة.