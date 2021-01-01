صحة جنوب أفريقيا: الإصابات بمتحور "أوميكرون" سجلت ارتفاعا بنسبة 300% خلال أسبوع

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صورة الخبر: أوميكرون
أوميكرون


أعلنت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا، أن الإصابات بمتحور "اوميكرون" سجلت ارتفاعا بنسبة 300% خلال أسبوع، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنه لا تقارير فى الوقت الراهن على حدوث وفيات بسبب متحور "أوميكرون"، لكنها أوضحت أن البيانات أظهرت أن المتحور سينتشر بشكل أسرع، وفق بيان صادر عنها اليوم.

وأضافت منظمة الصحة العالمية وفق وسائل إعلام أمريكية، أن تحديد خصائص "أوميكرون" تحتاج إلى وقت طويل.

ومن جانبه، قال رئيس شركة "بايونتيك": "أعتقد أننا سنحتاج إلى لقاح جديد لمواجهة متحور "أوميكرون"، مضيفا: المتحور جاء في وقت مبكر إذ كانت توقعاتنا بقدومه العام المقبل.

وأكد قائلا: واثقون أن المطعمين والحاصلين على الجرعة المعززة لديهم حماية كافية من المرض الشديد، وكلما ازدادات نسبة المطعمين نزداد حماية من قدرة كورونا على التحور".

المصدر: alarabiya

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