أعلنت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا، أن الإصابات بمتحور "اوميكرون" سجلت ارتفاعا بنسبة 300% خلال أسبوع، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنه لا تقارير فى الوقت الراهن على حدوث وفيات بسبب متحور "أوميكرون"، لكنها أوضحت أن البيانات أظهرت أن المتحور سينتشر بشكل أسرع، وفق بيان صادر عنها اليوم.
وأضافت منظمة الصحة العالمية وفق وسائل إعلام أمريكية، أن تحديد خصائص "أوميكرون" تحتاج إلى وقت طويل.
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التعليقات على صحة جنوب أفريقيا: الإصابات بمتحور "أوميكرون" سجلت ارتفاعا بنسبة 300% خلال أسبوع
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