قال البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، "كان بمقدورنا الفوز على لبنان بنتيجة أكبر لولا تألق حارسه، قلت للاعبين الآن ينتظركم تحدٍ كبير لتظهروا بشكل أفضل فى البطولة، ونحترم السودان الذى يملك لاعبين جيدين، سنعمل على تحسين الأداء".
ودافع كارلوس كيروش خلال المؤتمر الصحفى عن أداء لاعبيه في مباراة لبنان بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب 2021 قائلا، "لم أقل إننى غير راضٍ عن أداء اللاعبين، هذه أخبار كاذبة وملفقة، وراضٍ بشكل كبير، عملنا على تحسين الدفاع ونحترم آراء الجميع، لكن علينا أن نحترم بعضنا البعض، وأن نقدم مباراة كبيرة ضد السودان ونمتع الجمهور، نركز على دقة التمرير لتحسين الأداء ولا نلعب بلاى ستيشن، خلال 90 دقيقة أمامنا وقت لتطوير المستوى مقارنة باللقاء الماضي" .
وعلق كارلوس كيروش عن مواجهة السودان قائلا، "أمامنا لقاء صعب ضد السودان، هجماته المرتدة قد تؤذينا، لكننا جاهزون".
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التعليقات على كيروش مدافعا عن أداء المنتخب: لسنا لاعبى بلاى ستيشن.. ونخشى هجمات السودان
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