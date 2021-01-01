طلب مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريرا طبيا شاملا عن حالة لاعبي الأهلي وضرورة إرساله للفيفا قبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في فبراير المقبل بالإمارات.
وطلب فيفا من الأهلي تحاليل وأشعة وقياسات بدنية خاصة عن كل لاعب بالأهلي ، ضمن إجراءاته الروتينية قبل المشاركة في مونديال الأندية.
ويعكف مسئولو الأهلي على تجهيز التقارير الطبية اللازمة من أجل إرسالها إلى الفيفا عن كل لاعب داخل الفريق الأحمر، ما يخص حالته الطبية وشكوى اللاعبين من بعض الإصابات أو بعض المشاكل الطبية، وكل ما يخص حالة اللاعب الصحية.
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التعليقات على فيفا يطلب تقريرا طبيا عن لاعبي الأهلي قبل المشاركة بمونديال الأندية
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