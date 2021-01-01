اختراق هواتف الخارجية الأمريكية ببرنامج تجسس إسرائيلي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › اختراق هواتف الخارجية الأمريكية ببرنامج تجسس إسرائيلي

صورة الخبر: الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية


ذكرت مصادر مطلعة، أن مهاجما مجهولا اخترق آيفونات تسعة موظفين على الأقل فى وزارة الخارجية الأمريكية، باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، بحسب "رويترز".



وذكرت المصادر، بحسب "روسيا اليوم"، أن عمليات الاختراق التى حدثت خلال الشهور الماضية طالت مسؤولين أمريكيين فى أوغندا أو تركزت على مسائل تتعلق بأوغندا.



وأفادت "رويترز"، بأنها لم تتمكن من تحديد الجهة التى شنت الهجمات الإلكترونية.



وقالت مجموعة "إن.إس.أو" فى بيان يوم الخميس إن ليس لديها أى مؤشر على استخدام برامجها فى هذه الهجمات، لكنها ألغت الحسابات ذات الصلة وستحقق فى ما نشرته "رويترز".


وقال متحدث باسم الشركة الإسرائيلية: "إذا أظهر تحقيقنا أن هذه الإجراءات قد حدثت باستخدام تقنيات "إن.س.أو" سيتم وقف التعامل مع هذا العميل نهائيا واتخاذ الإجراءات القانونية"، مضيفا أن المجموعة "ستتعاون أيضا مع أى سلطة حكومية ذات صلة وستقدم المعلومات الكاملة التى ستتوصل إليها".



من جهته، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الاختراقات، وأشار إلى قرار اتخذته وزارة التجارة فى الآونة الأخيرة بوضع الشركة الإسرائيلية على قائمة الكيانات التى من الصعب على الشركات الأمريكية التعامل معها.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اختراق هواتف الخارجية الأمريكية ببرنامج تجسس إسرائيلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59085

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager