البرهان: السودان سيحصل على أراضيه من إثيوبيا



البرهان البرهان

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسعى إلى الحصول على حقوقها في الحدود مع إثيوبيا.



وأضاف البرهان في تصريحات لفضائية العربية: "سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري".



كما أكد خلال المقابلة أن السودان لا يدعم جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا.

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وتابع البرهان: "لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية ونريد إفساح المجال للجميع ومهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية".وأضاف قائد الجيش السوداني أن "ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي".وأكمل تصريحاته قائلا: "لدي مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش باستكمال الفترة الانتقالية".وأكد البرهان أن أجندة بعض القوى السياسية مع الخارج تهدف لعرقلة عملية الانتقالية، موضحا أنه لن يكمل العمل السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية في السودانوأشار إلى أن النظام السابق بقيادة عمر البشير، جزء من الدولة العميقة، موضحا أن قوى سياسية حالية تلعب نفس الدور.