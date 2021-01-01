لو اسمك واسم أمك خطأ في شهادة الميلاد .. اتبع هذا للتصحيح



اسمك واسم أمك خطأ في شهادة الميلاد اسمك واسم أمك خطأ في شهادة الميلاد

عادة ما يقف بعض المواطنين عاجزين أمام خطأ بشري فى الاسم بشهادة الميلاد لقضاء حوائجهم المختلفة وتعطل مصالحهم بسبب ذلك، ومن خلال الاتي يوضح لكم صدى البلد الخطوات اللازمة لتصحيح أخطاء الأسماء فى شهادة الميلاد.



يجب اتباع الخطوات الاتية:

1- استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات "أشقائك أنت وليس ابنك".

2- استخراج قيد عائلي لك.

3- من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.

4- ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

6- يحق لك أيضا إقامة دعوى تصحيح اسم لو رفضت اللجنة طلبك، كما يحق لك ابتداء رفع دعوى مباشرة.



الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم الأم فى شهادة الميلاد:

1- وثيقة الزواج للوالدين.

2- بطاقة الاب الشخصية رقم قومي.

3- بطاقة الام الشخصية رقم قومي.

4- بطاقتك الشخصية الخاصة بك رقم قومي.

5- شهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.

6- أحضر هذه المستندات ثم يعرض الأمر على لجان التصحيح بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لها.