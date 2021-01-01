شهامة ضابط مرور تنقذ مبنى بالتجمع الخامس من كارثة احتراقه .. صور



شهامة ضابط مرور شهامة ضابط مرور

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم أجزاءً من مبني إدارى بالتجمع الخامس .



تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى واجهة مبنى بدائرة قسم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



على الفور تم توجيه رجال الحماية المدنية ، وقبل وصول القوات قام ضابط مرور القاهرة الجديدة بالتعامل الفوري مع الحريق باستخدام طفايات الحريق لإنقاذ المبني وانتشار النيران .

ووجه العاملون التحية لرجل المرور على شهامته واخلاصه في عمله رغم عدم اختصاصه بالتعامل مع بلاغ الحريق .







