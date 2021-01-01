تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم أجزاءً من مبني إدارى بالتجمع الخامس .
تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى واجهة مبنى بدائرة قسم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
على الفور تم توجيه رجال الحماية المدنية ، وقبل وصول القوات قام ضابط مرور القاهرة الجديدة بالتعامل الفوري مع الحريق باستخدام طفايات الحريق لإنقاذ المبني وانتشار النيران .
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التعليقات على شهامة ضابط مرور تنقذ مبنى بالتجمع الخامس من كارثة احتراقه .. صور
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