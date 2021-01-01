شهامة ضابط مرور تنقذ مبنى بالتجمع الخامس من كارثة احتراقه .. صور

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صورة الخبر: شهامة ضابط مرور
شهامة ضابط مرور

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم أجزاءً من مبني إدارى بالتجمع الخامس .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى واجهة مبنى بدائرة قسم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

على الفور تم توجيه رجال الحماية المدنية ، وقبل وصول القوات قام ضابط مرور القاهرة الجديدة بالتعامل الفوري مع الحريق باستخدام طفايات الحريق لإنقاذ المبني وانتشار النيران .

ووجه العاملون التحية لرجل المرور على شهامته واخلاصه في عمله رغم عدم اختصاصه بالتعامل مع بلاغ الحريق .

صورة الخبر: شهامة ضابط مرور

صورة الخبر: شهامة ضابط مرور

المصدر: elbalad

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