نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية



نوة قاسم نوة قاسم

حذَّر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والأمطار المبكر، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الغد على البلاد، مؤكدا أن هناك رياح جنوبية غربية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



وأضاف محمود قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن العواصف الترابية لن تهدد غالبية المحافظات، لافتا إلى أن الامطار تنحصر على السواحل فقط، وتتوقف يوم الثلاثاء، ثم تعود مرة أخرى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.



وتابع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والأمطار المبكر، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نوة قاسم ستستمر لأسبوع، ولن نعود بعدها إلى تخفيف الملابس حتى نهاية الشتاء.