مدرب السنغال: كلوب متعجرف ولا يسوى شيئا من دون هؤلاء



الألماني يورغن كلوب الألماني يورغن كلوب

هاجم مدرب منتخب السنغال، الألماني يورغن كلوب، "بشراسة" في تصريحات جديدة، اتهم فيها الألماني "بالعجرفة".



وأثار مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الجدل مؤخرا، بتصريحاته التي قللت من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قال "بطولة كأس أفريقيا الصغيرة المقبلة".



وتمثل البطولة أزمة حقيقية لكلوب، الذي سيضطر للتخلي عن أبرز نجومه للمشاركة في البطولة، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والكاميروني جويل ماتيب والغيني نابي كيتا.

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رد شرس من مدرب السنغالورد المدرب السنغالي أليو سيسيه على تصريحات كلوب "بحدة"، الجمعة، مشددا على أن المدرب الألماني يجب أن يكون "ممتنا جدا" لنجومه الأفارقة.وقال سيسيه: "أنا أحترم ليفربول لكنني لا أحترم كلوب الذي يقلل من البطولات الأفريقية. وصل إلى ما هو عليه اليوم بسبب اللاعبين الأفارقة"، وفقا لموقع "سبورتس رايشن" الأفريقي.وأضاف سيسيه: "بدونهم كان يخسر كل نهائي يخوضه، حتى جاء صلاح وماني وماتيب لإنقاذه، وحقق أول بطولة أوروبية في تاريخه. كيف له الجرأة على وصف كأس أمم أفريقيا بالصغيرة؟".واستمر سيسيه بمهاجمة كلوب: "من يظن نفسه؟ بطولة أمم أفريقيا بنفس قيمة كأس أوروبا".وأشار سيسيه إلى أنه "سعيد جدا" لأن لاعبه السنغالي ساديو ماني لا يزال متواضعا، بالرغم من أنه يلعب تحت قيادة "مدرب متعجرف" مثل كلوب.