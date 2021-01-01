في دقائق معدودة.. أسرع مشروب لتنظيف الرئة



مشروب لتنظيف الرئة مشروب لتنظيف الرئة



فوائد عديدة لتناول الزعتر لصحتك فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية ، ومضادات الجراثيم ، ومضادات السرطان والخصائص المضادة للالتهابات ويقال أن لها العديد من الفوائد الصحية القوية إضافة إلى أنه غني بالفيتامينات مثل A و C و E و K والألياف والكالسيوم والنياسين والمنغنيز والفولات والحديد والكاروتينات إليك طريقة تحضير مشروب الزعتر لعلاج مشاكل الرئتين والتنفس



يحتوى شاي الزعتر على مضادات للأكسدة التى تساعد على تخلص الجسم من السموم وهو مفيد لمحاربة العديد من الأمراض.



تحتاج فقط إلى حوالي 1 إلى 2 ملاعق أو 5 إلى 10 جرامات من الأوريجانو والتي يجب وضعها في كوب من الماء الساخن لمدة 5 دقائق.

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يمكنك شرب هذا الشاي ثلاث مرات في اليوم.مكونات:4-6 ملاعق كبيرة من أوراق الزعتر المجففة2-3 أكواب ماءشريحة ليمون عضويعسل عضوي خامالتحضير:ضعي القليل من ماء الشرب في قدر صغير ليغلي على النار ثم أطفئي النار عند غليانه بالفعل.أضيفى أوراق الزعتر إليها واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.صفي الأوراق وأضف بعض العسل حسب الرغبة.علاوة على ذلك ، تناولي الماء طوال اليوم لجني أقصى فوائده.