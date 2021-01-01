فوائد عديدة لتناول الزعتر لصحتك فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية ، ومضادات الجراثيم ، ومضادات السرطان والخصائص المضادة للالتهابات ويقال أن لها العديد من الفوائد الصحية القوية إضافة إلى أنه غني بالفيتامينات مثل A و C و E و K والألياف والكالسيوم والنياسين والمنغنيز والفولات والحديد والكاروتينات إليك طريقة تحضير مشروب الزعتر لعلاج مشاكل الرئتين والتنفس
يحتوى شاي الزعتر على مضادات للأكسدة التى تساعد على تخلص الجسم من السموم وهو مفيد لمحاربة العديد من الأمراض.
تحتاج فقط إلى حوالي 1 إلى 2 ملاعق أو 5 إلى 10 جرامات من الأوريجانو والتي يجب وضعها في كوب من الماء الساخن لمدة 5 دقائق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على في دقائق معدودة.. أسرع مشروب لتنظيف الرئة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق