أسباب فقر الدم عند الرجال.. تعرف عليها



أسباب فقر الدم عند الرجال أسباب فقر الدم عند الرجال





أسباب عديدة للإصابة بفقر الدم عند الرجال وتقول الدراسات ، على عكس النساء ، أن معظم أسباب فقر الدم لدى الرجال ليست بسبب نقص الحديد. هذا لأن الرجال لا يحيضون مثل النساء ، وبالتالي لا يفقدون الدم بسبب نفس الشيء.



تشمل بعض أسباب فقر الدم عند الرجال وفقا لمقوع بولد سكاى الهندى ما يلي:

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-العمر:وفقاً لدراسة ، يعد العمر من الأسباب الرئيسية لفقر الدم لدى الرجال. وذلك لأن سن البدء في الإصابة بفقر الدم عند الرجال هو بشكل أساسي 65-68 سنة.- السرطان :أظهرت دراسة أن فقر الدم يوجد غالبًا في مرضى الأورام الصلبة كما تقول العديد من الدراسات أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان ، لذلك يمكن أن يكون أحد أسباب فقر الدم لديهم بسبب السرطان.قرحة في الجهاز الهضمي:وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يمكن أن يحدث فقر الدم لدى الرجال بسبب فقدان الدم الداخلي الناجم عن تقرحات في الجهاز الهضمي.الأمراض المزمنة أو الالتهابية:أظهرت دراسة أن فقر الدم الناتج عن مرض الالتهاب ونقص الحديد شائع لدى الرجال المسنين. تشمل بعض الأمراض الالتهابية مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.فقدان الدم:لا تسبب الأورام أو القرحة فقدان الدم عند الرجال فحسب ، بل تتسبب حالات أخرى مثل البواسير وأمراض الكبد والعدوى والجراحة والصدمات والدوالي والسعال المزمن في فقدان الدم من الجسم وتؤدي إلى فقر الدم.كثرة استهلاك اللحوم:تشير بعض الدراسات إلى أن الرجال يأكلون الكثير من الأطعمة غير النباتية مثل اللحوم والدواجن التي تزيد من نسبة الحديد في أجسامهم. كما أنها لا تفقد الدم بسبب الدورة الشهرية. هذه العوامل تسبب جرعة زائدة من الحديد في أجسامهم مما يؤدي إلى الالتهاب وبالتالي الإصابة بفقر الدم.