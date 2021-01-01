علاج الشعيرات الدموية بالوجه والساقين



علاج الشعيرات الدموية علاج الشعيرات الدموية





أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن هناك أكثر من وسيلة يتم من خلالها ازالة الشعيرات الدموية من الوجه والساقين كالليزر والحقن، ومؤخرا تم استخدام تقنية حديثة أكثر أمانًا وفعالية وتحدث نتائج ايجابية في وقت قياسي حيث يتم استخدام احدث جهاز امريكي للتخلص من الأوردة العنكبوتية التي تظهر على سطح الجلد من خلال إبرة دقيقة تبث طاقة حرارية عالية داخل الأوردة المتمددة فتقوم بإغلاقها ثم يتم امتصاصها لاحقا من الجسم.



وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، تتميز هذه التقنية في عدم الشعور بالألم، كما أن آثارها الجانبية كالتهيج وإحمرار تزول بعد أيام قليلة من العلاج، قائلا ان ازالة الشعيرات الدموية من الوجه والساقين يسعى الكثير اليها للحصول على بشرة صحية خالية من العيوب وقد تظهر في بعض الأحيان شعيرات دموية صغيرة على الوجه باللونين الأحمر والأزرق تؤثر على الشكل الجمالي خاصة لدى السيدات وتؤدي إلى انعكاسات نفسية سيئة، وتظهر بشكل كبير على الجبهة والوجنتين والأنف.

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وأضاف الدكتور وليد الدالى، كما تظهر تلك الشعيرات على الساقين على شكل خطوط متعرجة تشبه الشبكة العنكبوتية وتسبب مظهر سيء للساقين، وفي كثير من الأحيان لا تسبب الشعور بالألم وتكون المشكلة تتعلق بالمظهر الجمالي فقط.وتابع الدكتور وليد الدالى أن أسباب ظهور الشعيرات الدموية بالوجه والساقين تتعدد ومنها عوامل وراثية فتعد العوامل الوراثية أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالأوردة العنكبوتية والعروق البارزة على الوجه والساقين، وارتفاع هرمون الاستروجين أثناء الحمل يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية، كما أن نمو الجنين وزيادة حجم الرحم تزيد من الضغط تدفق الدم بشكل طبيعي في الساقين، وضعف الصمامات الوريدية حيث يؤدي إلى تدفق الدم بشكل عكسي يساعد على تراكم الدم داخل الأوعية الدموية فتظهر على سطح الجلد بشكل غير مرغوب فيه.