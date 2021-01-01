علاج الشعيرات الدموية بالوجه والساقين

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن هناك أكثر من وسيلة يتم من خلالها ازالة الشعيرات الدموية من الوجه والساقين كالليزر والحقن، ومؤخرا تم استخدام تقنية حديثة أكثر أمانًا وفعالية وتحدث نتائج ايجابية في وقت قياسي حيث يتم استخدام احدث جهاز امريكي للتخلص من الأوردة العنكبوتية التي تظهر على سطح الجلد من خلال إبرة دقيقة تبث طاقة حرارية عالية داخل الأوردة المتمددة فتقوم بإغلاقها ثم يتم امتصاصها لاحقا من الجسم.
وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، تتميز هذه التقنية في عدم الشعور بالألم، كما أن آثارها الجانبية كالتهيج وإحمرار تزول بعد أيام قليلة من العلاج، قائلا ان ازالة الشعيرات الدموية من الوجه والساقين يسعى الكثير اليها للحصول على بشرة صحية خالية من العيوب وقد تظهر في بعض الأحيان شعيرات دموية صغيرة على الوجه باللونين الأحمر والأزرق تؤثر على الشكل الجمالي خاصة لدى السيدات وتؤدي إلى انعكاسات نفسية سيئة، وتظهر بشكل كبير على الجبهة والوجنتين والأنف.
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