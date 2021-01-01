طرق طبيعية تساعد على علاج الحموضة



علاج الحموضة علاج الحموضة





يؤدي نمط الحياة الخامل إلى جانب الوجبات غير المناسبة واستهلاك الأطعمة غير الصحية إلى العديد من مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الحموضة. ولكن بدلاً من اختيار دواء ، يمكن للمرء إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة التي يمكن أن تصنع المعجزات ، كما اقترح مدرب اللياقة البدنية نيدهي جوبتا.



"الحموضة أو ارتجاع الحمض هي حالة شائعة جدًا تؤثر على الكثيرين ، وبعضهم على أساس يومي.

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الشباب يشكون من الحموضة أكثر. بسبب نمط الحياة الخامل ، والاستهلاك العالي للأطعمة غير الصحية ، كان هناك ارتفاع كبير في عدد الأشخاص الذين يعانون من الحموضة.يتم التعرف على هذه الحالة من خلال الشعور بحرقة في منطقة أسفل الصدر أو الحموضة الناجمة عن تدفق حمض المعدة عائدًا إلى أنبوب الطعام .وقدم موقع indianexpres علاجات سهلة للحموضة في مطبخك وهي:كوب من اللبنيمكن أن يساعد اللبن الرائب الطازج في التخلص من مستويات الحموضة لديك.مشروب سحري بالبهارات لعلاج الحموضةالمكونات: الهال الأسود المطحون ، الفلفل الأسود ، القرنفل ، الساون ، الكركم ، أوراق التولسي والماء.الطريقة: اغلي جميع المكونات في الماء واجعلها دافئة.بذور الريحان: اشرب كوبًا واحدًا من الماء مع 1-2 ملعقة صغيرة من بذور السبخة المنقوعة فيه. تذكر أن بذور الريحان تبرد في الطبيعة. قال كابور: "تجنبيها خلال فترات أو إذا كنت تعانين من البرد / السعال".ماء جوز الهند: هذا الشراب المعجزة قلوي فعند تناوله صباحا ستتخلص من الحموضة طوال اليومنصائح أخرى تمنع الإصابة بالحموضة* عدم ترك فجوة كبيرة بين الوجبات.* تجنب العشاء في وقت متأخر من الليل.* عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.* إبقاء رأسك مرفوعة أثناء النوم.