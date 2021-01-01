لديكور مميز.. الرخام موضة 2021 في المنزل

تختلف تصميمات ديكور المنزل حيث يظهر جديد كل عام، حيث يتم استحداث مواد جديدة تستخدم تعطي رونق مميز للمنزل، وفي عام 2021 يعد الرخام أحدث موضة ديكور المنزل.
يقول مهندس الديكور أحمد حسين، يعتبر إدخال الرخام والحجر في ديكور المنزل يعطي شكل مميز وذو رونق للمنزل، فحتى وقت قريب كان الرخام هو الخيار الأول للاستخدامات الكلاسيكية، بينما يتم تفضيل مواد أخرى على التصميم البسيط المودرن، ولكن اليوم وبفضل الدمج الحاصل بين الديكور القديم والحديث، أصبحنا نرى الرخام كثيرا في الديكورات المعاصرة.
وأضاف مهندس الديكور، يتميز الرخام بتنوعه الرائع حيث يمكن أن يضفي لمسة من الأناقة والفخامة على أي غرفة بمجرد إدخال تشطيبات صغيرة أو وجود أثاث رخامي بسيط سيحدث الفرق.
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