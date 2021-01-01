غير تقليدية.. طريقة عمل كفتة بالقرنبيط



كفتة بالقرنبيط كفتة بالقرنبيط



كفتة بالقرنبيط من الأطباق الرئيسية الجديدة وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ويتميز هذا الطبق بمذاقه الشهي واللذيذ الذي يستحق التجربة.







وقدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، طريقة عمل كفتة بالقرنبيط في المنزل بأسهل الخطوات.

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مقادير كفتة بالقرنبيط:نصف رأس صغير قرنبيط مسلوقالكفتة:800 جرام لحم مفروم1 حبة متوسطة بصل مبروش2 فص ثوم مهروس1 ملعقة كبيرة بهار مشكل1 ملعقة كبيرة بابريكا1 ملعقة كبيرة اوريجانو1 ملعقة كبيرة ملحنصف ملعقة صغيرة فلفل اسود1 كوب بقدونس مفروم1 حبة كبيرة بيضللطهي:1/4 كوب زيت زيتونالصلصة:2 كوب حليبربع كوب دقيقربع ملعقة صغيرة ملحربع ملعقة صغيرة فلفل اسودربع ملعقة صغيرة جوز الطيبربع كوب جبن موزاريللاطريقة تحضير كفتة بالقرنبيط-قطعي القرنبيط الى شجرات صغيرة. في كسرولة سخني الماء. اضيفي بعض الملح والكمون. ضعي القرنبيط. اتركيه بضع دقائق يغلي ليصبح لين. صفيه. اتركيه ليبرد.-الكفتة: قلبي المكونات مع بعضها.-خذي بعض الكفتة واعمليها قرص صغير. ضعي قرنبيط في الوسط ثم اقفلي الكفتة على القرنبيط. شكليها مثل الكرة ( اضيفي بعض الزيت على أصابعك لتسهيل تشكيل الكفتة)-سخني الزيت في مقلاة واسعة، شوحي الكفتة على عدة جهات لتنضج تماما.-الصلصة: في كسرولة ضعي الحليب، الدقيق، الملح، الفلفل، جوز الطيب، قلبي ليختلط ثم دعيه يغلي مع التقليب المستمر ليصبح سميك القوام. اضيفي الجبن. قلبي ليذوب.-صبي الصلصة على الكفتة. اتركيها تطهى بهدوء بضع دقائق ثم انثري البقدونس وقدميها.