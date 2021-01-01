أكلات سورية.. طريقة عمل فلافل الحمص في المنزل



فلافل الحمص فلافل الحمص

تعتبر طريقة عمل فلافل الحمص من أكثر الوصفات التي تشتهر تحضيرها في المطبخ السوري،؛ حيث يتم تقديمها داخل العيش السوري مع الثومية او الطحينة، وهي وصفة بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل.





قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فلافل الحمص، وهي وصفة سهلة وبسيطة وتعتبر من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها فيب المطبخ السوري، وإن كنتم من عشاق لمسات الأكل السوري فإليكم الوصفة لفلافل الحمص بالتفصيل في السطور التالية..





طريقة عمل فلافل الحمص



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طريقة عمل فلافل الحمصطريقة عمل فلافل الحمصمقادير طريقة عمل فلافل الحمص :1 كوب حمص، منقوع طول الليل1 حبة بصل مفرومة2 فص ثوم مفروم3 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم1 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة2 ملعقة كبيرة طحين1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة فلفلزيت للتحميرطريقة عمل فلافل الحمص :1- يصفى الحمص من الماء ويوضع مع كمية جديدة من الماء في قدر على النار ونتركه حتى يغلي.2- نترك الحمص يغلي لمدة 5 دقائق، ثم نخفف النار ونتركه لمدة ساعة.3- نصفي الحمص ونتركه يبرد لمدة 15 دقيقة.4- نمزج باقي المكونات جيداً.5- نطحن الحمص جيداً ونقوم بإضافة باقي المزيج ومزجهم جيداً حتى تمام التجانس.6- نقوم بتسخين الزيت، ونقوم بصنع كرات الفلافل ونضغط عليها قليلاً باليد حتى تتساوي وتأخذ الشكل الدائري .7- نقوم بقلي فلافل الحمص في الزيت لمدة 7 دقائق أو حتى يصبح لونها ذهبي.8- نقوم برفع فلافل الحمص من الزيت، ونضعها على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت الزائد.