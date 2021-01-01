عميد "زراعة عين شمس" يكشف حل بديل لدخول الطلاب دون تلقي لقاح كورونا



عميد زراعة عين شمس عميد زراعة عين شمس





قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن امتحانات الميدتيرم تبدأ غدا السبت، لافتا إلى أنه فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخير لن يسمح لأى طالب بدخول امتحانات الميدتيرم بدون الحصول على اللقاح وتقديم ما يفيد التطعيم بلقاح كورونا، مشيرا إلى إنه هناك بديل واحد بدلا من تلقي التطعيم يمكن الاستعانة به وهو إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.





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وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بالكلية فضلا عن البدء فى تطعيم من هم أقل من 18 سنة فى الجامعة بلقاح فايزر.وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنه سوف يتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول في يناير القادم، منوها أن أعداد قليلة فقط من الطلاب لم يحصلوا على التطعيم وفق آخر إحصائية، لافتا إلى أنه لا يسمح لأى طالب حضور المحاضرات أو دخول الكلية لأى سبب بدون تقديم شهادة التطعيم.ولفت جلال ، إلى أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات الميدتيرم ، من تعقيم اللجان وتوفير المعقمات وتوفير الكواشف الحرارية وغير ذلك من عمل مسارات لدخول الطلاب وتقليل الأعداد باللجان .الجدير بالذكر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، إن زراعة عين شمس تعد أول كلية فى مصر والشرق الأوسط تدرس فى مناهجها زراعة الأنسجة منذ السبعينيات وتمتلك 5 معامل بحثية فى مجال زراعة الأنسجة، كما تعتبر أول كلية تقوم بزراعة الفراولة بالتقنيات الحديثة .وأضاف جلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن الكلية تسعي الي الانفتاح أكثر على الجامعات الأجنبية بهدف التعاون المشترك فى مجال البحث العلمى والمناهح الدراسية وتبادل البعثات الطلابية وبين أعضاء هيئة التدريس للتدريب وإستكمال الدراسات العليا ويجرى حاليا توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع كليات الزراعة بالخارج وبعض الهيئات والمراكز البحثية المتخصصة فى الزراعة الحديثة .وأشار عميد كلية الزراعة الي النتائج التى أثمرت عنها علاقات التعاون الخارجية وحصول الكلية على أحدث معامل تنظيم الرى إهداء من دولة الصين واستقبال كلياتها 12 طالب دراسات عليا كمرحلة أولى فى إطار إتفاقية المنح الدراسية المجانية للدراسة بالصين وتستضيف الكلية طلابا من السودان وتشاد وتنزانيا وجزر القمر للدراسة بها هذا إلى جانب تشغيل صوبة زراعية حديثة تعمل أوماتيكيا بالتعاون مع الجانب الهولندى كما توجد بالكلية أكبر مزرعة سمكية ومفرخات مع الجانب الفرنسى تستخدم المزرعة والمفرخات الملحقة بها فى التدريب وإجراء التجارب البحثية والإنتاج .