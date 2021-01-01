عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس



وزارة التعليم السعودية وزارة التعليم السعودية

كشفت وزارة التعليم السعودية عن عودة التعليم عن بعد لطلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال وذلك من خلال منصة "مدرستي"، ومنصة "روضتي".



وأعلنت الوزارة السعودية استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق ومحافظات المملكة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق بعد غد، (الأحد).



ولفتت الوزارة إلى أنها وجهت إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، مع توعية الطلبة بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، مع الالتزام بتطبيقها حفاظاً على سلامتهم.

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وشددت الوزارة على تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة "مدرستي".ونوهت بأن مكاتب الإشراف التربوي ستقوم بمتابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بالتقارير لإدارات التعليم حيال ذلك.