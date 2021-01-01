كشفت وزارة التعليم السعودية عن عودة التعليم عن بعد لطلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال وذلك من خلال منصة "مدرستي"، ومنصة "روضتي".
وأعلنت الوزارة السعودية استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق ومحافظات المملكة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق بعد غد، (الأحد).
ولفتت الوزارة إلى أنها وجهت إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، مع توعية الطلبة بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، مع الالتزام بتطبيقها حفاظاً على سلامتهم.
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التعليقات على عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس
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