الرئيس يستمع لشرح عن مشروع المحور الموازي لطريق القاهرة - السويس |فيديو

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الرئيس يستمع لشرح عن مشروع المحور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده اليوم لمشروعات شبكة الطرق خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، بالإستماع لشرخ تفصيلي من أحد المسئولين في المشروع.

وتابع الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة.

أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

استمع إلى طلباتهم
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

المصدر: elbalad

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