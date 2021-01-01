بنات عين شمس تكشف عن آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس

كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن اخر موعد لسداد المصروفات الدراسية لجميع الشعب للقطاعات الثلاث بالكلية (آداب عام وانتساب-والعلوم - والتربية) هو يوم الخميس الموافق ١٦-١٢-٢٠٢١.



قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع على ان يكونا يومي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالكلية و هذا للطالبات اللاتى يرغبن في أخذ الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح .



أكدت الدكتورة أميرة يوسف علي ضرورة تسجيل الطالبة لبيانتها على موقع الصحة فى حالة أخذ الجرعة الأولى و ضرورة تصوير كارت الجرعات قبل تسليمه فى حالة اخذ الجرعة الثانية و ذلك بقاعة مجلس الكلية بالدور الأرضي بالمبنى الادبى بدء من الساعة العاشرة صباحا و حتى تمام الساعة الرابعة مساء.

قد يعجبك أيضا...

كما أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة لايت عن المعرض الخيري السنوي ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية و الأستاذة الدكتورة هبة عادل عبد الحميد بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.يأتي المعرض في إطار اهتمام الكلية بتعزيز روح الانتماء و نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي، وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الكلية لدى طالبتها.يقام المعرض الخيري اليوم الأحد ٢٠٢١/١٢/٥ الساعة العاشرة صباحاً بالبرجولة الجديدة وسط إجراءات احترازية مشددة لفيروس كورونا.يقدم المعرض منتجات بجودة عالية و أسعار رمزيه من ملابس و أحذية وشنط وغيرها، بهدف تلبية احتياجات الطالبات، وتقديم سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لبناتها .و تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم و سد احتياجات الطالبات و العاملين بالكلية ويخصص دخل المعرض لصالح صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية ودعم الطالبات الغير القادرات.