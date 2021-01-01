

آبل تعلن أفضل تطبيقات وألعاب App Store لعام 2021 آبل تعلن أفضل تطبيقات وألعاب App Store لعام 2021

أعلنت شركة آبل Apple، عن أفضل تطبيقات آيفون وآيباد وماك و Apple Watch و Apple TV على متجر App Store لعام 2021، وميزت الشركة الأمريكية أفضل التطبيقات في كل فئة حسب الطبيعة المبتكرة للتطبيقات المذكورة، في فئات هي تطبيق العام وأفضل لعبة ويتم فصلهما حسب الجهاز.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أضافت شركة آبل فئة جديدة من التطبيقات لهذا العام، والتي تحدد أفضل طريقة للتفاعل مع البرنامج، حيث تشمل قائمة أفضل تطبيقات على آب ستور 15 تطبيقا ولعبة ساعدت المستخدمين على الاستفادة من المشاعر الشخصية واكتشاف منافذ إبداعية والتواصل مع أشخاص وإنشاء تجارب جديدة، نرصد لك أبرزها فيما يلي.



ويشمل الفائزون لعام 2021 مطورين من جميع أنحاء العالم تم اختيار تطبيقاتهم وألعابهم من قبل فريق تحرير App Store العالمي التابع لشركة آبل لتقديم جودة استثنائية وتقنية مبتكرة وتصميم إبداعي وتأثير ثقافي إيجابي.

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