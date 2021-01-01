أعلنت خدمة البث التليفزيوني نتفليكس Netflix عن ثلاثة ألعاب جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية، سيتم إطلاقهم قريبا للمشتركين على هواتف أندرويد وآيفون وذلك ضمن خطتها للتوسع في مجال ألعاب الفيديو.
وبحسب موقع PhoneArena فإن نتفليكس أعلنت عن ألعاب Dominoes Café و Knittens و Wonderputt Forever وذلك بشكل مجاني، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الأخرى التى أضافتها الأسبوع الماضي منها Gameloft’s Asphalt Xtreme و Bowling Ballers .
وأشارت نتفليكس إلى أن الألعاب الجديدة هى مجانية بشكل كامل، ولا تتضمن إعلانات أو رسومًا إضافية أو عمليات شراء داخل التطبيق، وإذا كنت ترغب في لعب أي من الألعاب التي تقدمها نتفليكس وكنت تستخدم هاتف أندرويد ، فيمكنك القيام بذلك عبر صف الألعاب المخصص وعلامة تبويب الألعاب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مجانا.. نتفليكس تعلن عن 3 ألعاب فيديو جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق