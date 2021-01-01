

مجانا.. نتفليكس تعلن عن 3 ألعاب فيديو جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية مجانا.. نتفليكس تعلن عن 3 ألعاب فيديو جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية

أعلنت خدمة البث التليفزيوني نتفليكس Netflix عن ثلاثة ألعاب جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية، سيتم إطلاقهم قريبا للمشتركين على هواتف أندرويد وآيفون وذلك ضمن خطتها للتوسع في مجال ألعاب الفيديو.



وبحسب موقع PhoneArena فإن نتفليكس أعلنت عن ألعاب Dominoes Café و Knittens و Wonderputt Forever وذلك بشكل مجاني، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الأخرى التى أضافتها الأسبوع الماضي منها Gameloft’s Asphalt Xtreme و Bowling Ballers .



وأشارت نتفليكس إلى أن الألعاب الجديدة هى مجانية بشكل كامل، ولا تتضمن إعلانات أو رسومًا إضافية أو عمليات شراء داخل التطبيق، وإذا كنت ترغب في لعب أي من الألعاب التي تقدمها نتفليكس وكنت تستخدم هاتف أندرويد ، فيمكنك القيام بذلك عبر صف الألعاب المخصص وعلامة تبويب الألعاب.

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ومؤخرا، قالت نتفليكس إنها بصدد توفير عدد من ألعاب الفيديو على هواتف آيفون ، حيث ستتوفر هذه الألعاب على تطبيقها عبر متجر تطبيقات آبل App Store ، حيث تحاول نتفليكس الالتفاف حول قواعد App Store والذى أحدث أزمة كبيرة لعدد من خدمات الألعاب مثل إكس بوكس و نفيديا و ستاديا، حيث لا يمكن لخدمات الألعاب السحابية التغلب على هذا الأمر إلا من خلال تقديم ألعابهم من خلال تطبيق ويب .وقدمت نتفليكس خدمتها الجديدة للألعاب في شهر أغسطس الماضي مؤكدة إلى أنها تنظر إلى الألعاب على أنها فئة محتوى جديد بالنسبة لها، على غرار توسعها في الأفلام الأصلية والرسوم المتحركة والتليفزيون، وستكون خدمات الألعاب القادمة متاحة بدون تكلفة إضافية كجزء من اشتراك المستخدمين.