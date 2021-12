عرض الجمعة.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4250 جنيهاً عرض الجمعة.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4250 جنيهاً

لاشك أن هاتف آيفون الشهير يتربع على عرش الهواتف الذكية فى العالم بإقتدار منذ أول ظهور له، والذى تطور مع مرور السنين ليؤكد على جدارته، بالتحديد الإصدارات كبيرة الحجم منه التى تعطيك أفضل تجربة مشاهدة ممتعة مصحوبة ببطارية كبيرة لوقت إستخدام أطول، ومن أهم إصداراته جاء iPhone 8 plus.



تتميز منتجات آبل بجودة و أناقة التصميم، بينما يعيبها سعرها الباهظ قياساً بالشركات المنافسة،و بفضل هذا العرض، يمكنك الحصول على نسخة مجددة من هاتف من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون الذهبي، بسعر 270 دولار، ما يعادل 4250 جنيها.



يقدم هاتف iPhone 8 plus الذى صدر فى عام 2017، شاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 15.

قد يعجبك أيضا...

يمتلك هاتف iPhone 8 plus كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.تستطيع اقتناء نسخة مجددة من آيفون 8 بلس سعة 64 جيجابايت باللون عبر هذا الرابط.https://www.ebay.com/itm/165040325699?epid=20032643557&hash=item266d2b8443%3Ag%3ARjQAAOSwdb5dsmzR&LH_ItemCondition=1500%7C2010%7C2020