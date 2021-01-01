لاشك أن هاتف آيفون الشهير يتربع على عرش الهواتف الذكية فى العالم بإقتدار منذ أول ظهور له، والذى تطور مع مرور السنين ليؤكد على جدارته، بالتحديد الإصدارات كبيرة الحجم منه التى تعطيك أفضل تجربة مشاهدة ممتعة مصحوبة ببطارية كبيرة لوقت إستخدام أطول، ومن أهم إصداراته جاء iPhone 8 plus.
تتميز منتجات آبل بجودة و أناقة التصميم، بينما يعيبها سعرها الباهظ قياساً بالشركات المنافسة،و بفضل هذا العرض، يمكنك الحصول على نسخة مجددة من هاتف من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون الذهبي، بسعر 270 دولار، ما يعادل 4250 جنيها.
يقدم هاتف iPhone 8 plus الذى صدر فى عام 2017، شاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 15.
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التعليقات على عرض الجمعة.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4250 جنيهاً
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