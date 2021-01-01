

تأجيل إطلاق Moto G51 5G إلى هذا التاريخ.. أول هاتف في العالم بمعالج Snapdragon 480+ تأجيل إطلاق Moto G51 5G إلى هذا التاريخ.. أول هاتف في العالم بمعالج Snapdragon 480+

قررت شركة “ال جي" الكورية الجنوبية تأجيل إطلاق هاتفها Moto G51 5G فى الهند إلى 10 ديسمبر الجاري، وهو أول هاتف فى العالم يعمل بمعالج Snapdragon 480+.



وبحسب موقع “جي إس إم آرينا التقني”، يأتى Moto G51 5G بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض FullHD+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية.



يعمل هاتف Moto G51 5G بمعالج Snapdragon 480+ من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

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و لمحبي التصوير جاء Moto G51 5G بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 50 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.يمتلك Moto G51 5G بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات من خلال منفذ شحن من نوع type-c، وسيبلغ سعره 175 دولاراً ما يعادل 2750 جنيها.