انقطاع الاتصال بالقمر الصناعي الفيتنامي

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انقطاع الاتصال بالقمر الصناعي الفيتنامي

عجز القمر الصناعي الفيتنامي NanoDragon الذي أطلقه في 9 نوفمبر الماضي صاروخ ياباني من مطار كاغوسيما" الفضائي عن إرسال أي إشارة إلى الأرض خلال 3 أسابيع ماضية.

أعلن ذلك نائب مدير عام المركز الفضائي الفيتنامي الوطني، لو سوانغ هوي.

يذكر أن NanoDragon كان ضمن 9 أقمار صناعية على متن صاروخ Epsilon-5 الياباني. وحسب نائب مدير عام المركز الفيتنامي فإن NanoDragon خضع قبل إطلاقه لـ4 دورات من الاختبارات مع مراعاة المعايير الصارمة المتعلقة بالمناخ ومقاومة الصدمة، فضلا عن اختبارات أجريت في فيتنام.

ولا يزال المهندسون الفيتناميون يدرسون سبب انقطاع الاتصال بقمرهم الصناعي.

جدير بالذكر أن فيتنام سبق لها أن أطلقت 5 أقمار صناعية إلى مدار الأرض، وأولها هو 1 VINASat الذي أطلق في أبريل عام 2008 ليصبح أول قمر صناعي للاتصالات في تاريخ فيتنام تم تصميمه من قبل الخبراء الأمريكيين. وتلاه القمر الصناعي VINASat-2 الذي أطلق في مايو 2012، ثم أطلقت فيتنام أعوام 2013 –2019 ثلاثة أقمار صناعية لأغراض علمية، بما فيها قمر صناعي لرصد جودة الماء ومراقبة الكوارث الطبيعية.

المصدر: روسيا اليوم

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