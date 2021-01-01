انقطاع الاتصال بالقمر الصناعي الفيتنامي

عجز القمر الصناعي الفيتنامي NanoDragon الذي أطلقه في 9 نوفمبر الماضي صاروخ ياباني من مطار كاغوسيما" الفضائي عن إرسال أي إشارة إلى الأرض خلال 3 أسابيع ماضية.
أعلن ذلك نائب مدير عام المركز الفضائي الفيتنامي الوطني، لو سوانغ هوي.
يذكر أن NanoDragon كان ضمن 9 أقمار صناعية على متن صاروخ Epsilon-5 الياباني. وحسب نائب مدير عام المركز الفيتنامي فإن NanoDragon خضع قبل إطلاقه لـ4 دورات من الاختبارات مع مراعاة المعايير الصارمة المتعلقة بالمناخ ومقاومة الصدمة، فضلا عن اختبارات أجريت في فيتنام.
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