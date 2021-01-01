

انقطاع الاتصال بالقمر الصناعي الفيتنامي انقطاع الاتصال بالقمر الصناعي الفيتنامي

عجز القمر الصناعي الفيتنامي NanoDragon الذي أطلقه في 9 نوفمبر الماضي صاروخ ياباني من مطار كاغوسيما" الفضائي عن إرسال أي إشارة إلى الأرض خلال 3 أسابيع ماضية.



أعلن ذلك نائب مدير عام المركز الفضائي الفيتنامي الوطني، لو سوانغ هوي.



يذكر أن NanoDragon كان ضمن 9 أقمار صناعية على متن صاروخ Epsilon-5 الياباني. وحسب نائب مدير عام المركز الفيتنامي فإن NanoDragon خضع قبل إطلاقه لـ4 دورات من الاختبارات مع مراعاة المعايير الصارمة المتعلقة بالمناخ ومقاومة الصدمة، فضلا عن اختبارات أجريت في فيتنام.

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ولا يزال المهندسون الفيتناميون يدرسون سبب انقطاع الاتصال بقمرهم الصناعي.جدير بالذكر أن فيتنام سبق لها أن أطلقت 5 أقمار صناعية إلى مدار الأرض، وأولها هو 1 VINASat الذي أطلق في أبريل عام 2008 ليصبح أول قمر صناعي للاتصالات في تاريخ فيتنام تم تصميمه من قبل الخبراء الأمريكيين. وتلاه القمر الصناعي VINASat-2 الذي أطلق في مايو 2012، ثم أطلقت فيتنام أعوام 2013 –2019 ثلاثة أقمار صناعية لأغراض علمية، بما فيها قمر صناعي لرصد جودة الماء ومراقبة الكوارث الطبيعية.