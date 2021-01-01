

سعر ومواصفات الهاتف Coolpad Cool 20 Pro سعر ومواصفات الهاتف Coolpad Cool 20 Pro

أعلنت الآن شركة Coolpad الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية، التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، تحت مسمى Coolpad Cool 20 Pro، بسعر جيد للغاية، مقارنة بالمواصفات الرائعة، التي تتمثل في شاشة بمعدل تحديث عال، وكاميرات خلفية ممتازة، في هذه الفئة السعرية، بالإضافة إلى شحن سريع قوي، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Coolpad Cool 20 Pro.



مواصفات الهاتف

تم تصميم هاتف Coolpad الجديد، حول شاشة IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أن الشاشة، تحتوي على ثقب بشكل النوتش، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Coolpad Cool 20 Pro، يضم 3 كاميرات على الواجهة الخلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن دقة تصوير الفيديوهات، تبلغ 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 900 5G، المبني على تكنولوجيا 6 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Mali-G68 MC4، و6 أو 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، مع 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Coolpad Cool 20 Pro، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم CoolOS 2.

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بطارية الهاتف Cool 20 Pro، تأتي بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة USB Type‑C 2.0، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يمتاز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية، ويمتاز أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، ويدعم مكبرات صوت ستريو، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم الراديو FM.سعر الهاتف Coolpad Cool 20 Proالهاتف Coolpad Cool 20 Pro، متوفر حاليا للشراء في الصين، من خلال متاجر التجزئة الكبرى، عبر الإنترنت مثل JD.com، بسعر يبدأ من 280 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.