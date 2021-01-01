سجّلت أكاديمية بطرس الأكبر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية براءة اختراع جديدة تتعلق بطريقة لحماية المركبات الفضائية من الحطام الفضائي.
وجاء في الوثائق المتعلقة ببراءة الاختراع المذكورة والتي حصلت وكالة "تاس" الروسية على نسخ منها "تعتمد الطريقة الجديدة في حماية المركبات الفضائية على جهاز سيوفر تأثيرا حركيا على الحطام الفضائي بواسطة مقذوفات خاصة تطلق نحوها من مسرع كهرومغناطيسي سيطلق إلى مدارات الأرض".
وتبعا للوثائق فإن "الجهاز المذكور سيعمل بشكل مستقل وفي مدارات معينة في الفضاء ستمكنه من التعامل مع أجسام الحطام الفضائي التي قد تشكل خطرا على المركبات الفضائية أو الأقمار الصناعية".
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التعليقات على روسيا تبتكر طريقة فريدة لحماية المركبات الفضائية
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