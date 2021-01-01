

أوبو تحدد الأجهزة التي ستحصل على واجهة ColorOS 12 في ديسمبر أوبو تحدد الأجهزة التي ستحصل على واجهة ColorOS 12 في ديسمبر

أعلنت اليوم شركة أوبو، عن الهواتف التي ستحصل على، تحديث واجهة المستخدم الجديدة، ColorOS 12، خلال شهر ديسمبر 2021، سواء كانت هواتف من Oppo، أو هواتف من OnePlus، ويأتي هذا التحديث بعد أيام قليلة، من الإعلان عن سلسلة هواتف Oppo Reno7، مع واجهة المستخدم الجديدة، مثبتة بشكل مسبق، وأيضا بعد أن تم إرسال التحديث الرسمي، إلى سلسلة هواتف Find X3، خلال شهر نوفمبر المنصرم.



واجهة ColorOS 12، التي تستند على نظام Android 12، الأحدث من جوجل، ستصل إلى الهاتفين OPPO Reno5 5G، وReno5 Pro+ 5G، يوم 1 ديسمبر، وستصل إلى الهاتف OPPO Reno5 Pro 5G، يوم 10 ديسمبر، لا نعلم السبب من تأخير وصول التحديث، للهاتف البرو، ولكن الفترة الزمنية ليست طويلة، لذلك لا تعتبر مشكلة كبيرة.



واستكمالا للهواتف، التي ستحصل على واجهة ColorOS 12، فالهاتف OPPO A95 5G، سيحصل على التحديث، يوم 15 ديسمبر، بالإضافة إلى أن، هواتف OPPO Find X2، وOPPO Find X2 Pro، وFind X2 Pro Automobili Lamborghini Edition، وFind X2 League of Legends S10 Limited Edition، ستحصل على التحديث، يوم 20 ديسمبر.

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كما أن هواتف OPPO Reno6 Pro 5G، وReno6 Pro+ 5G وReno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition، ستحصل على تحديث واجهة ColorOS 12، التي تستند على نظام Android 12، يوم 22 ديسمبر، وبعد ذلك بيوم واحد فقط، سيصل نفس التحديث إلى الهاتف، OnePlus 9R 5G، الرائد من ون بلس.ومع نهاية الشهر، وبالتحديد يوم 28 ديسمبر، سيصل التحديث إلى الهاتف OPPO Reno6 5G العادي، والهاتف OPPO ACE2، والهاتف OPPO A93 5G، أما في يوم 29 ديسمبر، فسيصل التحديث، إلى الهاتفين OPPO Reno5 K 5G، وOPPO K9 5G.وبذلك نكون قد أخبرناكم، بجميع الهواتف التي ستحصل، على واجهة ColorOS 12، التي تستند على نظام Android 12، وفي قادم الأيام، ننتظر خروج الشركة، للكشف عن الخطة الزمنية، لوصول التحديث، إلى باقي الهواتف المؤهلة.