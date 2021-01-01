أوبو تحدد الأجهزة التي ستحصل على واجهة ColorOS 12 في ديسمبر

أعلنت اليوم شركة أوبو، عن الهواتف التي ستحصل على، تحديث واجهة المستخدم الجديدة، ColorOS 12، خلال شهر ديسمبر 2021، سواء كانت هواتف من Oppo، أو هواتف من OnePlus، ويأتي هذا التحديث بعد أيام قليلة، من الإعلان عن سلسلة هواتف Oppo Reno7، مع واجهة المستخدم الجديدة، مثبتة بشكل مسبق، وأيضا بعد أن تم إرسال التحديث الرسمي، إلى سلسلة هواتف Find X3، خلال شهر نوفمبر المنصرم.
واجهة ColorOS 12، التي تستند على نظام Android 12، الأحدث من جوجل، ستصل إلى الهاتفين OPPO Reno5 5G، وReno5 Pro+ 5G، يوم 1 ديسمبر، وستصل إلى الهاتف OPPO Reno5 Pro 5G، يوم 10 ديسمبر، لا نعلم السبب من تأخير وصول التحديث، للهاتف البرو، ولكن الفترة الزمنية ليست طويلة، لذلك لا تعتبر مشكلة كبيرة.
واستكمالا للهواتف، التي ستحصل على واجهة ColorOS 12، فالهاتف OPPO A95 5G، سيحصل على التحديث، يوم 15 ديسمبر، بالإضافة إلى أن، هواتف OPPO Find X2، وOPPO Find X2 Pro، وFind X2 Pro Automobili Lamborghini Edition، وFind X2 League of Legends S10 Limited Edition، ستحصل على التحديث، يوم 20 ديسمبر.
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