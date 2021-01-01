

«بورش» تسعى لموصلة تفوقها على «تسلا» بسيارة جديدة «بورش» تسعى لموصلة تفوقها على «تسلا» بسيارة جديدة

تستعد شركة السيارات الألمانية «بورش» إلى استكمال نجاحاتها بسيارة جديدة تحمل اسم «تايكان GTS»، حسب الموقع المتخصص في السيارات «car and driver».



وذلك بعدما تفوقت على شركة «تسلا» في نسب بيع سيارتها الرياضية الكهربائية بورش «911»، خلال العاميين الماضيين.



لذلك تحافظ بورش على نجاحاتها من خلال تقديم السيارة «تايكان GTS» الجديدة بحلول عام 2022.

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تتميز مقصورة «تايكان» بتطعيمات من الألومنيوم المصقول داكن اللون إلا إذا اخترت ألياف الكربون ذات اللون الأسود غير اللامع.وتمتلك السيارة فتحة سقف بانورامية مع نظام التحكم في الإضاءة المتغير الجديد، وهي مجموعة مضمنة من تسعة أجزاء ضخمة من شاشات الكريستال السائل التي تغطي السيارة والتي يمكن معالجتها باستخدام واجهة شاشة تعمل باللمس.تمتد التعديلات إلى نظامي «Torque Vectoring Plus» و«Power Steering Plus» القياسيين، بالإضافة إلى نظام التوجيه الخلفي الاختياري والقضبان التكيفية المضادة للالتفاف «PDCC».يمكن أن تكون السيارة «GTS» متماسكة وغير مزعجة وسلسة تمامًا عند الضغط عليها بقوة على سطح أقل من مثالي.لقد دفعنا حدود نظام التحكم في الاستقرار إلى ذراع يمين محكم يصل إلى أعلى التل، لكن الضغط لمدة ثانية واحدة على زر إدارة الجر أدى إلى تبديل النظام إلى الوضع الرياضي وتوسيع حدود التدخل بما يكفي للوصول إلى نفس القسم بوضع قدمنا ​​بقوة على دواسة البنزين في المرة القادمة.والسيارة يصل سعرها إلى 180.070 دولارًا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أوائل عام 2022.