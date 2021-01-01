5 آلاف جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5

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5 آلاف جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، اسعار شيري أريزو 5 تتراوح بين 1000 و 3000 جنيه لمختلف الفئات الموجودة في السوق المحلية

ويأتى اسعار شيري أريزو 5 بعد الزيادة سعر الفئة الأولى 188 ألف جنيه بدلًا من 185 ألفاً.وصعدت الفئة الثانية إلى 205 آلاف بدلًا من 200 ألف وجاءت الفئة الثالثة 219 ألفاً بدلاً من 214 ألفاً.

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022:
محرك 4 سلندرات

سعة المحرك 1500 سى سى

قوة 114 حصان

عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر

ناقل حركة مكون من 7 نقلات
استهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو متر

مجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان:
– الوسائد الهوائية

– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

– توزيع اليكتروني للفرامل EBD

– ونظام الثبات الإلكتروني

– ونظام مساعدة الفرامل

مجموعة من الكماليات:
-جنوط رياضية 16 بوصة.

-مصابيح ضباب أمامية

-سبويلر خلفي،

-النظام الذكى لركن السيارة

-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك

-كاميرا خلفية

-مكييف هواء

المصدر: Egypt automotive

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