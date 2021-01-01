

5 آلاف جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5 5 آلاف جنيه زيادة على أسعار شيري أريزو 5

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، اسعار شيري أريزو 5 تتراوح بين 1000 و 3000 جنيه لمختلف الفئات الموجودة في السوق المحلية



ويأتى اسعار شيري أريزو 5 بعد الزيادة سعر الفئة الأولى 188 ألف جنيه بدلًا من 185 ألفاً.وصعدت الفئة الثانية إلى 205 آلاف بدلًا من 200 ألف وجاءت الفئة الثالثة 219 ألفاً بدلاً من 214 ألفاً.



مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022:

محرك 4 سلندرات

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سعة المحرك 1500 سى سىقوة 114 حصانعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ مترناقل حركة مكون من 7 نقلاتاستهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو مترمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان:– الوسائد الهوائية– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS– توزيع اليكتروني للفرامل EBD– ونظام الثبات الإلكتروني– ونظام مساعدة الفراملمجموعة من الكماليات:-جنوط رياضية 16 بوصة.-مصابيح ضباب أمامية-سبويلر خلفي،-النظام الذكى لركن السيارة-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك-كاميرا خلفية-مكييف هواء