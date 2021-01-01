مرسيدس مايباخ تكشف عن كوبيه فاخرة جديدة للدروب الوعرة

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صورة الخبر: مرسيدس مايباخ تكشف عن كوبيه فاخرة جديدة للدروب الوعرة
مرسيدس مايباخ تكشف عن كوبيه فاخرة جديدة للدروب الوعرة

المربع نت – دشنت مرسيدس مايباخ سيارة اختبارية فريدة من نوعها موجهة للتضاريس الوعرة، وهي كوبيه اختبارية فاخرة بتصميم غير تقليدي بالمرة، خاصة غطاء المحرك الطويل العملاق.

هو آخر مشروع تم تطويره بالتعاون بين مصمم الأزياء الشهير فيرجيل أبلوه ورئيس تصميم مرسيدس، جوردن فاجينير، قبل وفاة أبلوه منذ أيام بعد أعوام من الصراع مع نوع نادر من سرطان القلب.

بالعودة لتصميم السيارة وبالأخص غطاء المحرك العملاق فنشير إلى أن هذا الغطاء شفاف ويحتوي داخله على خلايا شمسية لإطالة المدى الكهربائي النظري للسيارة.

التصميم بالغ الجراءة لا شك ويتميز بالحواف الحادة والخطوط المستقيمة والشبك الأمامي الرأسي والمصابيح الخلفية الأنيقة.. فهل سنرى موديلاً إنتاجياً للسيارة يوماً ما؟ نشك، ولكن كل شيء ممكن.

صورة الخبر: مرسيدس مايباخ تكشف عن كوبيه فاخرة جديدة للدروب الوعرة

صورة الخبر: مرسيدس مايباخ تكشف عن كوبيه فاخرة جديدة للدروب الوعرة

المصدر: المربع نت

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